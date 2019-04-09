» تصريح صادم لـ ريهام سعيد على عدد مرات زواجها

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الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

المصريون ـ متابعات

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أكدت الإعلامية ريهام سعيد، إن مجتمعنا يرى أن المرأة التي تتزوج أكثر من مرة دليل على أنها فاشلة، وفي الصعيد والقرى يرونها مثل من أقامت علاقة غير شرعية مع أكثر من رجل.
وأضافت "سعيد"، خلال برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الرجل لا يعيبه إذا تزوج إمرأتين، ولكن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل يعاب عليه، مضيفا: "ممكن نقبل أن واحدة تضرب ورق عرفي، بس مينفعش تتجوز أكتر من مرة".
وتابعت "سعيد"، ساخرة، "قالوا عليا في الأول دي متجوزة 20 مرة، لا أنا متجوزة 45 مرة وإنت مالك أصلا"، مؤكدة أن أهم ما يجب أن يحرص عليه الأب أو الأم عند انفصالهما هم الأولاد.

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