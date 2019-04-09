» تعليق ناري لـ"أديب" على سرقة شاب خاتم حفيدة بونابرت

09 أبريل 2019 - 12:53 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة سرقة شاب مصري خاتم 40 قيراط بباريس قيمته أكثر من مليون جنيه استرليني، قائلا: "الحكاية قالبة الميديا العالمية، وبطلها شاب مصري عنده 30 سنة، ومش حاجة نفخر بيها".



وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن صاحبة الخاتم من نسل نابليون بونابرت، لافتا إلى أنه تم القبض على الشاب عندما دخل لأحد المطاعم لتناول وجبة سوشي، ثم توجه لأحد الفنادق، واستخدم "الكريدت كارد" الخاص بحفيدة نابليون.

