دبلوماسي سابق: علاقة السيسي وترامب قائمة على الاحترام

09 أبريل 2019 - 12:15 ص

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة.



وقال «حجازي» خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «علاقة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي تتسم بالاحترام المتبادل والتقدير، خاصة في ظل أزمات الشرق الأوسط، التي تلعب مصر دورا في التوصل إلى حلول لها».

