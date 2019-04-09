البشير يتنحى خلال أسبوع ويتوجه إلى السعودية

09 أبريل 2019 - 12:09 ص

قال مصدر عسكري سوداني لـ «مدى مصر» إن الرئيس السوداني عمر البشير سيتنحى قريبًا عن منصبه، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التظاهرات الشعبية ضده، والتي تصاعدت في الأيام الماضية، حيث نظم آلاف المتظاهرين اعتصامًا أمام مقر القوات المسلحة في الخرطوم.



وبحسب المصدر فإن إعلان قرار البشير بالتنحي يظل متوقفًا على التوافق بين الجيش وحزب المؤتمر الشعبي وقطاعات الأمن والدول العربية الداعمة، على من يخلف البشير، مضيفًا أن خليفة البشير ربما يكون رئيسًا مؤقتا يبقى في المنصب لعدة أشهر لحين انتخاب رئيس للبلاد.



وتوقع المصدر أن يعلن البشير تنحيه عن السلطة خلال أسبوع. فيما نفى وزير الإعلام السوداني، حسن إسماعيل اليوم، الإثنين، ما نشرته وسائل إعلام بأن البشير يقترب من تسليم السلطة للجيش.

