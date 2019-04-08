تعليق ناري لـ"سعد" بشأن الانفصال عن "الخشاب"

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سمية الخشاب وأحمد سعد
سمية الخشاب وأحمد سعد

المصريون ـ متابعات

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أكد المطرب أحمد سعد، أنه لا يعاني من أي مشاكل كما نشر عنه على لسان طليقته  الفنانة سُمية الخشاب، بتأكيدها أنه كان دائم التعامل معها بعنف، مضيفا: «أنا بتعامل بالأصول طوال حياته.. الناس بتدخل بالمعروف وبتخرج بالمعروف».
وأوضح «سعد»، خلال لقائه ببرنامج «the in side بالعربي»: «كل واحد بيتخانق مع حد، بيروح يشوه صورته من وراه، طيب ليه هي ماجابتش سيرتي وأنا كويس معاها وكنا عايشين مع بعض بخيرـ ولا كان فيه بينا حاجة»، مضيفًا: «أنا أكبر من إني أرد على كل هذه المهاترات التافهة». 
ولفت الفنان أحمد سعد في ختام حديثه، إلى أنه يتجنب الرد على الأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخرًا، عبر الصحف والمواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الأنواع من الأخبار لا تهدف سوى تشويه صورة الفنان والشخصيات العامة.

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