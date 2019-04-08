"أديب" يكشف خطة الإخوان لإفساد الاستفتاء على الدستور

وأضاف أنهم عملوا على التواصل مع عدد من القوى المدنية المعارضة، والخلايا النائمة التابعة لهم، لاطلاق حملة "الدستور خط أحمر"، منوهًا بأن من ضمن بنود الخطة أن رموز الإخوان في المحاكم سيهاجمون تعديل الدستور أثناء الجلسات، وبعضهم سيصدر بيان رافض لتعديل الدستور من داخل السجن.



ولفت "أديب" إلى أنهم سيدشنون موقع لجمع توقيعات لرافضي التعديلات الدستورية، لافتا إلى أنهم استعانوا بشركة لعمل موقع لا يتم اختراقه، بالإضافة إلى أنهم سيطلقون حملة لتوحيد الزي أثناء التوجه للتصويت في التعديلات الدستورية، كما أنهم سينشرون صور لصناديق تصويت خاوية، معقبا: "أنتم عايزين الناس تروح ولا متروحش.. الأسهل ليكم قولوا للناس تروح وتقول لاء".