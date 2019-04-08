تامر أمين يفتح النار على عمرو أديب بسبب "الأهلي"

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تامر أمين
تامر أمين

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي تامر أمين، على خسارة الأهلى أمام صن داونز، وعلى "شماتة" بعض الزملكاوية، قائلًا: "في الوقت إللي زي ده ولما يكون الأهلي بيمثل مصر أنا ممكن أقبل شوية تحفيل وهزار على السوشيال ميديا من أشخاص غير رسميين، أما على شاشات التليفزيون ماينفعش يحصل كده".
وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الإثنين،: "أنا أهلاوي حتى النخاع، ولكن عمري ما اتريقت على الزمالك على الشاشات، من حق أي حد يشجع فرقته، ولكن مش من حقه يسخر من فرقة أخرى".
ووجه رسالة للإعلامي عمرو أديب، بعد سخريته من الخسارة، قائلًا: "أنا بوجهلك رسالة بها عتاب كبير، بلاش السكة دي يا عمرو، ماينفعش نتريق على الأهلي وهو بيمثل مصر، مش من حق الزملكاوي يتريق على الأهلي، جمهور الأهلي كبير، والأهلي كيان كبير، ولا نقبل بذلك".


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