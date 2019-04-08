» فنان شهير: "كنت هبطل تمثيل بسبب الإخوان"

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أكد الفنان طارق لطفي، إنه عانى كثيرًا في بدايته الفنية من أجل تحقيق النجاح في التمثيل، مضيفا: "أنا تعبت وصبرت كتير ولكني لم أفقد الأمل بتحقيق النجاح في مسيرتي".
وأوضح "لطفي"، في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار": "بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، كافة المشاركين في العمل أصبحوا نجومًا وسألت وقلت اشمعنى أنا؟ وكنت عايز أعرف الخطأ الذي أقع فيه كي اتفاداه".
وأضاف: "جت لحظة كنت هبطل تمثيل وأسافر بره مصر في وقت حكم الإخوان، لكني أديت دور في مسلسل مع سبق الإصرار وحققت نجاحا كبيرا، وتوالت الأعمال الدرامية الناجحة".


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