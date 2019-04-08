» فنان شهير: "كنت هبطل تمثيل بسبب الإخوان"

08 أبريل 2019 - 11:19 م

أكد الفنان طارق لطفي، إنه عانى كثيرًا في بدايته الفنية من أجل تحقيق النجاح في التمثيل، مضيفا: "أنا تعبت وصبرت كتير ولكني لم أفقد الأمل بتحقيق النجاح في مسيرتي".



وأوضح "لطفي"، في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة "النهار": "بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، كافة المشاركين في العمل أصبحوا نجومًا وسألت وقلت اشمعنى أنا؟ وكنت عايز أعرف الخطأ الذي أقع فيه كي اتفاداه".

