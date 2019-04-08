» متحدث "الأوقاف": صلاة الجمعة ستقتصر على المساجد فقط

08 أبريل 2019 - 11:15 م

أكد الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة ستغلق الزوايا المخالفة دون توقف، وصلاة الجمعة يجب أن تكون في المسجد.



وأوضح "طايع"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع عمرو عبد الحميد على قناة "TeN"، أن "واقعة مقتل إمام مسجد بالهرم مؤلمة جدًا لجميع المصريين، خاصة أن القتل تم في بيت الله، ولشخص يقيم شعائر الله، والمسجد يعتبر واحة للأمن والأمان".



وأضاف: "المسألة في قمة الألم، وبحسب التحقيقات المتهم لديه مرض عقلي"، مشيرًا إلى أن "ثورة التغيير في وزارة الأوقاف بدأت منذ 5 سنوات، ولم نصل إلى الكمال بعد".

