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رئيس جهاز 6 أكتوبر:

سحب شقق الإسكان الاجتماعي في هذه الحالة

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أعلن المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تقرر تفعيل الضبطية القضائية ضد مخالفي شروط وحدات الإسكان الاجتماعي، مضيفًا: "كنا نحتاج الضبطية لوقف فوضى بيع شقق الإسكان الاجتماعي".
وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمذاع على قناة "TeN"، أنه يتم المرور الدوري على وحدات الإسكان الاجتماعي للتأكد من شاغليها.
وذكر أن "هناك حظر للتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد مرور 7 سنوات على الاستلام، وإذا تم ضبط أي حالة تسحب الوحدة من الساكن، ويحال للتحقيق".
وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن المنطلق الأساسي لتفعيل الضبطية القضائية بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بمستفيديها بمشروع الإسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها، مؤكدًا أنه يتم المرور الدوري على وحدات الإسكان الاجتماعي للتأكد من شاغليها.


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