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السعودية تؤكد مقتل مطلوبين اثنين بهجوم على نقطة أمنية بالقطيف

عرب وعالم

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية

المصريون ووكالات

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أكدت الرياض، الإثنين، مقتل مطلوبين أمنيين، الأحد، في عملية استباقية للجهات الأمنية في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، بجانب إصابة 4 هم امرأة بحرينية وسائق باكستاني، واثنين من رجال الأمن السعودي.
والأحد، تحدثت وسائل إعلام سعودية عن الواقعة التي جرت في القطيف، إحدى محافظات السعودية ذات التواجد الشيعي التي تشهد بين الحين والآخر هجمات تستهدف رجال الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، عن رئاسة أمن الدولة أنه "من خلال متابعة جهاتها المختصة للأنشطة الإرهابية بمحافظة القطيف (شرق)، وتعقب العناصر المرتبطة بها، تمكنت في عملية استباقية من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنيًا".
وأوضحت أنهم كانوا باتجاه طريق أبو حدرية (شرق)، "لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات أنهم أتموا التجهيز له".
وتابع: "حينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل معهم".
وأشارت إلى أنه "تم إعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجأوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة، وذلك بهدف استغلال الحالة في الهروب من قبضة رجال الأمن".
وأوضحت أن العملية أسفرت عن مقتل مطلوبين أمنيين والقبض على اثنين آخرين.
وأشارت إلى إصابة امرأة من الجنسية البحرينية أثناء توقفها مع عائلتها في محطة الوقود، وإصابة سائق من الجنسية الباكستانية، واثنين من رجال الأمن يتلقون حاليًا العلاج اللازم. 

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