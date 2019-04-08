نتنياهو يشكر ترامب على هذا الأمر الهام

08 أبريل 2019 - 10:40 م

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، الشكر للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، على قرارها تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة "إرهابية".



وقال نتنياهو في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "الرئيس دونالد ترامب قد استجاب لطلبي".



وأضاف عشية الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى الثلاثاء: "شكرا يا صديقي العزيز دونالد ترامب على قرارك تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".



وتابع نتنياهو: "شكرا لك على الاستجابة لطلب آخر مهم يخدم مصالح بلدينا وبلدانا أخرى في المنطقة".



وتعهد بأن "تل أبيب وواشنطن ستواصلان العمل معا ضد النظام الإيراني الذي يهدّد إسرائيل والولايات المتحدة والسلام في العالم"، حسب قوله.



وتتهم إسرائيل، إيران بأنها تتمركز عسكريًا في سوريا، وتندد بأنشطتها النووية.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت واشنطن، إدراج الحرس الثوري وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.



وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إدراجه القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

