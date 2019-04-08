إيران: اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية "هدية " لنتنياهو

08 أبريل 2019 - 10:10 م

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إدراج واشنطن، الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية بأنه "هدية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات.



وقال الوزير الإيراني في تغريدة على موقع "تويتر"، الاثنين، "هدية مضللة أخرى لنتنياهو عشية الانتخابات، ومغامرة أخرى خطيرة للولايات المتحدة في المنطقة"???.



وقبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء، أعلنت واشنطن في وقت سابق الاثنين، إدراج الحرس الثوري وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.



وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إدراجه القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

