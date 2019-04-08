  • الثلاثاء 09 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:21 ص
بحث متقدم
قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

البشير يتنحى خلال أسبوع ويتوجه إلى السعودية

سمية الخشاب وأحمد سعد

تعليق ناري لـ"سعد" بشأن الانفصال عن "الخشاب"

عمرو أديب

"أديب" يكشف خطة الإخوان لإفساد الاستفتاء على الدستور

محمد رمضان

شاهد.. محمد رمضان: "أنا زلزال كابوس الأندال"

تامر أمين

تامر أمين يفتح النار على عمرو أديب بسبب "الأهلي"

سلع حرُم منها المصريون

بشرى ساره لـ"المواطنين" قبل رمضان

السيسى وترامب

هذه مكاسب مصر من لقاء «السيسي» بـ«ترامب»

أرشيفية

تحرك برلماني للسيطرة على «كنز الطرق» لصالح الدولة

مرشدو جماعة الإخوان

أنظمة القمع داخل الإخوان.. حكايات وأسرار

ابوتريكة

دعوة «أبوتريكة» لحضور قرعة أمم أفريقيا بالقاهرة

إيران: اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية "هدية " لنتنياهو

عرب وعالم

جواد ظريف
جواد ظريف

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تعلن «الحرس الثوري الإيراني» منظمة إرهابية

#

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات تدعم الحرس الثوري الإيراني

#

حماس: إسرائيل تخطط لاستهداف المؤسسات الإعلامية

#

الجبير: إيران مصدر الإرهاب في سوريا واليمن

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إدراج واشنطن، الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية بأنه "هدية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات.
وقال الوزير الإيراني في تغريدة على موقع "تويتر"، الاثنين، "هدية مضللة أخرى لنتنياهو عشية الانتخابات، ومغامرة أخرى خطيرة للولايات المتحدة في المنطقة"???.
وقبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء، أعلنت واشنطن في وقت سابق الاثنين، إدراج الحرس الثوري وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إدراجه القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.
ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في الجمهورية الإسلامية، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وله تأثير هائل في النظام السياسي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب والسيسي يتشاركان القلق من "الإخوان"
» "الجندي": لم أدعو للخروج على الحاكم منذ عهد مبارك
» توجيهات جديدة للملك سلمان لأمراء وشيوخ
» «كاف» يوضح حقيقة منع الصحفيين المصريين من حضور القرعة
» البشير يجتمع بصفة عاجلة بقادة الأجهزة الامنية والمخابرات
» فنان شهير: "كنت هبطل تمثيل بسبب الإخوان"
» متحدث "الأوقاف": صلاة الجمعة ستقتصر على المساجد فقط
» سحب شقق الإسكان الاجتماعي في هذه الحالة
» إغلاق طرق رئيسية وميناء جراء عاصفة ترابية
» بيان عاجل من قائد الجيش السوداني بشأن التطورات الأخيرة
» قطع سلسال الدم في حلوان ومنع مجازر بشرية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:14 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول