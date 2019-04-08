الأمم المتحدة: 45 حادث عنف مسلح أسبوعيًا باليمن في 2018

08 أبريل 2019 - 10:00 م

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن اليمن شهد 45 حادث عنف مسلح أسبوعيًا خلال العام الماضي، ما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، من بينهم 950 طفلًا، وفق احصائية اوردها متحدث أممي.



وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بنيويورك، أن "التقارير الأولية لفريقنا في اليمن تشير إلى مقتل 11 مدنيًا، بينهم خمسة طلاب، وإصابة العشرات من المدنيين في مديرية شعوب بمدينة صنعاء أمس (الأحد)".



وأضاف: "لقد قمنا بالتغريد مساء أمس بشأن قلقنا من وقوع هذه الوفيات في صنعاء، ودعونا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان سلامة جميع اليمنيين".



ونقل عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، قولها: "هذه وفيات وإصابات مروعة ولا معنى لها، ونحن نقدم تعازينا الحارة لأسر الضحايا. إن حماية الناس وحماية البنية التحتية المدنية هي مبادئ أساسية للقانون الدولي الإنساني".



ولم توضح المنظمة الأممية طبيعة الحادث، الذي أسفر عن الحصيلة المذكورة من القتلى، غير أن وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أفادت أن العشرات قتلوا وأصيبوا، الأحد؛ جراء انفجار وقع في حي سكني بمنطقة "سعوان" شمال شرقي صنعاء.



وبحسب إعلام حوثي، وقع الانفجار؛ جراء غارة قال إن طيران التحالف العربي نفّذها، فيما نفى متحدث باسم التحالف، في وقت لاحق، شن أي غارة على الحيّ المذكور.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

