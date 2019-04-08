» قطع سلسال الدم في حلوان ومنع مجازر بشرية

08 أبريل 2019 - 10:36 م

منعت الجهود الأهلية والرسمية، متمثلة في بعض أعضاء مجلس النواب عن دائرة حلوان، وقيادات الأمن، في قتل فتنة الثأر، وفتع سلسال من الدم، حيث تم انهاء خصومة ثأرين بين عائلتي أبو جميل والجمال فى منطقة كفر العلو بحلوان جنوب القاهرة، خلال جلسة عرفية وأكثر من 3 ألاف من أهالى المنطقة.



وقد بدأت الجلسة بقراءة القرأن الكريم ، تلاه كلمة للنواب ورجال الأمن ، ثم كلمة ممثلى الازهر والاوقاف ، ثم تحدث المستشار أحمد الدريملى راعى الصلح أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن عن العفو والصفح والتسامح وأجر من يفعل ذلك عند الله عظيم وأنه لا يعفو الا القوى ، موضحا أن هذا العفو والتسامح يؤدى الى نشر السلام الاجتماعى بين ابناء المجتمع فيعود بالنفع على امن واستقرار البلاد .

وقد قام أحد افراد عائلة الجمال بحمل الكفن على يديه متقدما الصفوف ثم قام بتسليمه الى ولى الدم من عائلة ابو جميل طالبا من الصفح والعفو ، وقد قبل ولى الدم من عائلة ابو جميل الكفن وعفى وصفح وسامح وسط تهليل الحضور .

يذكر أنه قد حدثت مشاجرة بين عائلتى ابو جميل والجمال منذ عام 2016 سقط على اثرها شاب من الاولى قتيلا على يد أحد أفراد الثانية وبعد صولات وجولات من رجال وسايرة الخير وهم الدكتور محمد حنفى والحاج احمد ياسين الساعين فى الصلح بينهما وقد نجحوا فى اقناعهما بالصلح وقبول الكفن .