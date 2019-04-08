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قيادي بمستقبل وطن: التعديلات الدستورية حتمية

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مراد خضر القيادى بحزب مستقبل وطن
مراد خضر القيادى بحزب مستقبل وطن

حسن علام- متابعات

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قال مراد خضر القيادى بحزب مستقبل وطن، إن التعديلات الدستورية هامة وحتمية لاستكمال الإنجازات والتحديات التي تمر بها مصر، لافتا إلى أن الشباب هم سواعد مصر وعليهم واجب وطني يتم أداؤه من خلال المشاركة والتعبير عن رأيهم داخل لجان الاستفتاء.

وأكد خضر فى تصريحات له، أن مصر تشهد نقلة حقيقية وإنجازات ملموسة في المشروعات القومية الكبرى، وعلى هذا فإن المشاركة الإيجابية لجميع طوائف الشعب المصري واستخدام حقهم الدستورى في التعبير عن رأيهم ضرورة حتمية.

وأشار إلى أن الدستور في جميع الدول يتم تعديله لحماية الشعوب والحفاظ على الدولة وتحقيق العدالة والتنمية.

وأضاف خضر أن الرئيس السيسى قادة عملية إصلاح اقتصادي غير مسبوق والذى أتى بنتائجه سريعا وتجسدت فى عشرات المدن ومشروعات الإسكان وإعادة بناء التحتية وإنشاء شبكات طرق جديدة فى مختلف المحافظات وعشرات المشروعات الأخرى التى لا ينكرها إلا حاقد.

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