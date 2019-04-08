التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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الحياة السياسية

صرف المعاشات
صرف المعاشات

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن سامي عبد الهادي، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، عن تقديم خدمات إلكترونية جديدة لأصحاب المعاشات، في شكل خدمات صوتية او الكترونية والاستفادة من ماكينة صرف المعاشات في المكاتب لتحصيل فاتورة الكهرباء والاشتراك في التأمين الاجتماعي، وسداد مصروفات الجامعات لأبناء أصحاب المعاشات.

وأضاف "عبدالهادي" في تصريحات لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن الهدف هو تسهيل الإجراءات على صاحب المعاشات، مشيرا الى وجود رقم سري للإبلاغ في حالة فقدان البطاقة الخاصة أو الرغبة في تغيير الرقم السري الخاص به.

وأوضح أن تطبيق المعاش سيتم تنزيله على الهاتف الخاص بالمواطن، للاستعلام عن رصيده الخاص، وتسديد فاتورة الكهرباء بكل سهولة، مؤكدا أن إراحة المواطنين هو الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الخدمة الاجتماعية.


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