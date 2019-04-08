لأول مرة.. «بوتين» يعلق على قرار «ترامب» بشأن الجولان

08 أبريل 2019 - 09:19 م

في أول تعليق له أدان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرار نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقال بوتين، ردا على سؤال حول هذه القضية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، في موسكو: "فيما يخص الاعتراف (الأمريكي) بالجولان جزءا من الأراضي الإسرائيلية، فإنكم تعلمون موقف روسيا، وتم توضيحه في بيان لوزارة الخارجية الروسية".

وأكد بوتين في هذا السياق أن "هذا القرار يتناقض مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وهذا التعليق هو العلني الأول للرئيس الروسي على اعتراف نظيره الأمريكي بالجولان السوري المحتل أرضا إسرائيلية.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 25 مارس الماضي، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي رفضا وانتقادات من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية والعالم العربي، بما في ذلك دول الخليج، وحتى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وخارجها.

وفي وقت سابق من اليوم أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن القرار الأمريكي حول الجولان يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة حول سوريا بسبب مسألة تفسير مفهوم وحدة الأراضي السورية.

وأكدت روسيا مرارا في ظل هذا القرار، بما في ذلك على لسان وزارة خارجيتها والكرملين والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، معارضتها لهذا الإجراء مشددة على أنه ينتهك القانون الدولي والقرارات الأممية، مشيرة إلى أنه لا يغير تبعية الجولان لأراضي الدولة السورية.