» طائرة الأهلي تتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية

أمير سعد
تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائى البطولة الأفريقية للأندية، التى تقام على أرضه ووسط جماهيره وتستمر حتى يوم 10 أبريل الحالى، بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3 /1 فى نصف النهائى.
وتأهل الفريق الأحمر إلى نصف النهائى بالفوز على أساريا 3 /0 فى دور الثمانية. وشهد الدور الأول تحقيق الفريق الأحمر للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: إجيس الإيفوارى وأهلى طرابلس الليبى والشرطة البتسوانى، الأسمنت الإثيوبى.
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