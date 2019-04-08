» طائرة الأهلي تتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية

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طائرة الاهلى
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الاهلى

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تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائى البطولة الأفريقية للأندية، التى تقام على أرضه ووسط جماهيره وتستمر حتى يوم 10 أبريل الحالى، بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3 /1 فى نصف النهائى.

وتأهل الفريق الأحمر إلى نصف النهائى بالفوز على أساريا 3 /0 فى دور الثمانية. وشهد الدور الأول تحقيق الفريق الأحمر للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: إجيس الإيفوارى وأهلى طرابلس الليبى والشرطة البتسوانى، الأسمنت الإثيوبى.


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