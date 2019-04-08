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الضبع: التعديلات الدستورية تغير مستقبل مصر إلى الأفضل

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حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية

حسن علام- متابعات

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قال الدكتور أحمد الضبع، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، ونائب رئيس الحزب إننا "نتواجد اليوم بكفر الشيخ بصحبة بطل من أبطال أكتوبر اللواء أحمد البلتاجي، الذي له إسهامات كبيرة يجب أن تتعلم منها الأجيال الحالية".
جاء ذلك خلال افتتاح مقر جديد للحزب بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ وعقد مؤتمر جماهيري حاشد لحث المواطنين على المشاركة في التعديلات الدستورية.
وأكد الضبع أن التعديلات الدستورية ستجعل مصر تسير نحو مستقبل أفضل، وأنها قادرة على مواجهة التحديات بفضل قيادتها الواعية وشعبها المتماسك، برغم ما تنفقه تركيا وقطر للنيل من أمن واستقرار الوطن.


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