جماهير الأهلي للاعبين: «واثقين فيكم.. 6 سهلة عليكم»

08 أبريل 2019 - 08:59 م

حرص عدد كبير من من جماهير النادي الأهلي، على مساندة الفريق الكروي الأول لكرة القدم، قبل الموقعة المرتقبة أمام صن داونز، في إياب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ورفعت الجماهير المتواجدة في الصالة المغطاة أثناء مباراة فريق كرة الطائرة بالنادي أمام السواحلي الليبي، في إطار بطولة أفريقيا للكرة الطائرة لافتة كبيرة كتبوا عليها «جمهور الأهلي واثق فيكم 6 سهلة عليكم»، وردد المتواجدون هتاف «6 مش كتير واسألوا بيبو وبشير» وذلك لمؤازرة فريق كرة القدم بالنادي بعد الخسارة المذلة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور ربع أبطال أفريقيا.

وكان لاعبو الأهلي تقدموا باعتذار رسمي للنادي وجماهيره عما حدث في جنوب أفريقيا والخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف، وقال حسام عاشور كابتن الفريق: إنه نيابة عن زملائه اللاعبين يتقدم بالاعتذار للأهلي وكل محبيه، رافضًا سرد أية مبررات.

وقال: إن الكل يتحمل المسئولية ويقدر حجم غضب جماهير الأهلي، ولكن هم أيضًا ــ في إشارة إلى زملائه ـ يتقبلون أية قرارات يتخذها الجهاز الفني، لكن لن يتحملوا ابتعاد جماهير الأهلي عنهم، وهي التي كانت كلمة السر في نجاحاتهم وانتصاراتهم السابقة، وإنه لا يزال يناشد هذه الجماهير الوفية الوقوف خلفهم ومساندتهم كالعادة لأنه لم يعد أمامهم سوى العمل والتركيز وبذل أقصى جهد لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات، ورد الاعتبار؛ لأن الأهلي كبير القارة الأفريقية ولم يعتد على مثل هذه الخسائر.

وأضاف عاشور أن ما حدث لم يكن طبيعيًا على الإطلاق، ولسنا بصدد توزيع اتهامات والكل مسئول، والكل عليه أن يعتذر للأهلي عمليًا، وأن هذا النادي الذي نفتخر بالانتماء إليه صاحب الفضل وحقه أن نقاتل من أجله.

وتطرق إلى جلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين، وقال: إنه لأول مرة يرى الكابتن الخطيب في حالة الغضب هكذا، ويتحدث بهذه اللهجة، وكانت كلماته واضحة ورفضه لأية أعذار، وإن اسم الأهلي خط أحمر بالنسبة له، وإن من يرتدي تي شيرت الأهلي لا بد أن يعرف قيمته ويقاتل عليه، وإنه لديه الثقة الكاملة في اللاعبين وكل المنظومة وإنهم قادرون على تصحيح الموقف والحفاظ على كبرياء الأهلي.