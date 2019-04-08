بمشاركة «وردة».. أتروميتوس يهزم أبولون بالدوري اليوناني

08 أبريل 2019 - 08:43 م

حقق فريق أتروميتوس فوزًا غاليًا على أبولون سميرني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب بريستريو ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري اليوناني.

وشارك عمر وردة لاعب أتروميتوس طوال أحداث المباراة، ولكنه فشل في تسجيل الأهداف.

وواصل وردة صيامه التهديفي للمباراة الخامسة على التوالي، حيث لم يسجل في الموسم الحالي سوء هدفين فقط.

وسجل هدف الفوز لأتروميتوس اليوناني اللاعب كيرياكوس كيفراكيديس في الدقيقة 14، لينجح الفريق في العودة إلى نغمة الانتصارات مرة أخرى والتي غابت عنه في أخر ثلاث جولات بعد الهزيمة أمام كل من باوك سالونيكا بنتيجة 3-0، آيك أثينا 1-0، وأولمبياكوس 2-1.

وبهذا الفوز، رفع أتروميتوس رصيده إلى 46 نقطة ويصعد للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد أبولون سيمرني عند النقطة العاشرة في المركز الأخير ويتلقى الخسارة الثالثة تواليا.

ويعود أخر هدف سجله عمرو وردة في الدوري اليوناني أمام أستيراس تريبوليس والتي جمعتهما السبت 23 فبراير والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري.