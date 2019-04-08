غدًا.. أمير مرتضى يعقد جلسة مع «كهربا»

08 أبريل 2019 - 08:38 م

قرر أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عقد جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، على هامش المران غدًا.

وكشف مصدر داخل النادي أن جلسة أمير مرتضى مع كهربا، تأتي لتحذيره من افتعال أي أزمات أخرى خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن السويسرى جروس، المدير الفني للفريق، استبعده من المواجهة أمام أغادير ببطولة الكونفدرالية بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة، أثناء خروجه في مباراة سموحة بالدوري.

وكان الزمالك تعادل سلبيًا أمس، مع فريق حسنية أغادير في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية، ويقام لقاء العودة يوم الأحد المقبل.

ويستعد الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، الخميس المقبل على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري.