انتحار مريض نفسي داخل غرفته بطوخ

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انتحار سائق لـ«مروره بأزمة نفسية»

أقدم شاب على الانتحار وتخلص من حياته للأبد لمرضه النفسى، وشنق نفسه، وتم نقل الجثة لمستشفى طوخ وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز طوخ بمحافظة القليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانتحار شاب داخل مسكنه، وانتقل على الفور المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، والرائد عمرو سويلم نائب مأمور المركز، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "شاهر. ع" 22 سنة، وقام بشنق نفسه داخل حجرته.

وكشفت تحريات أنه يعانى من مرض نفسى، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وظروفها وملابستها، وتولت النيابة التحقيق.

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