«يوتيوب» يمنح «حمو بيكا» جائزة المليون مشترك

08 أبريل 2019 - 07:50 م

منح موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، جائزة للمطرب الشعبى حمو بيكا، والمطرب فيجو الدخلاوي، لتخطيهم حاجز المليون مُتابع على الموقع.

وشارك بيكا جمهوره بهذه اللحظة، فنشر صورة أثناء استلامه الجائزة، وعلق عليها قائلاً :"مفيش ألف مبروك، وصلنا المليون مشترك، حمو بيكا، وفيجو الدخلاوي".

وكان قد تقدم مغني المهرجانات حمو بيكا بأوراقه للالتحاق بنقابة المهن الموسيقية وذلك بعد ملاحقته أمنيًا وإلغاء حفلاته التي كان تعود على إقامتها في الإسكندرية، وذلك بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية أن حمو يقيم هذه الحفلات بدون ترخيص أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية المسؤوله عن هذا الأمر.