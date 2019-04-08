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«أسامة هيكل»: الحكومات أهملت التعليم لأكثر من 3 عقود

الحياة السياسية

أسامة هيكل - رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي
أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،

خالد الشرقاوي - متابعات

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قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الحكومات أهملت التعليم لأكثر من 3 عقود، وهو ما أثر بشكل كبير على الأجيال المتعاقبة، موضحًا أن عملية إصلاح التعليم والتي بدأت في "2018-2019"، ستظهر نتيجتها في "2030-2031".

وأشار "هيكل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن استخدام التابلت في العملية التعليمية شيء جيد، ولكن ما الهدف منه، منوها بأن استخدام التابلت ليس الهدف منه منع تسريب الامتحان.

واعتبر أن تسريب الامتحانات نوع من الاختلال في منظومة القيم، مضيفًا أن المجتمع المصري تعرض لتغيرات خلال الـ 20 سنة الماضية أثرت بشكل كبير على ثوابته وقيمه الأصيلة.


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