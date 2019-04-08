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الحكومة السودانية تكشف حقيقة تسليم «البشير» السلطة للجيش

عرب وعالم

البشير
البشير

خالد الشرقاوي - متابعات

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نفى وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل، اليوم الاثنين، تقرير وكالة الأنباء الألمانية الذي زعمت فيه أن الرئيس عمر البشير بات أقرب لتسليم السلطة للجيش.

وأكد الناطق الرسمي أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلا، وأن هذه المزاعم هدفها إثارة البلبلة وسط المواطنين.

وصرح حسن إسماعيل بأن الرئيس عمر البشير سيلتقي ممثلي لجنة تنسيقية الحوار مساء اليوم للاتفاق على الجداول الزمنية وأجندة ملتقى الحوار.

ونقلت وسائل إعلام خبرا نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الرئيس عمر البشير دخل في اجتماع طارئ مع قيادة الجيش لدراسة الأوضاع الراهنة والتقرير بشأنها، امتدادا لاجتماع عقده سابقا مع الأطراف نفسها.

ونقلت الوكالة عن مصادر قالت إنها نافذة وقريبة من البشير أنه بات أقرب لتنفيذ الخطة "ب" المتعلقة بتسليم السلطة إلى الجيش السوداني، بعد الاتفاق على ضمانات محددة تتصل بالوضع في البلاد وأخرى تتصل بملف المحكمة الجنائية الدولية.


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