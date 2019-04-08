» محمد رمضان يواصل استفزاز زملائه

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نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس مسلسله الجديد "زلزال" المقرر أن ينافس به في رمضان المقبل.

وعلق رمضان على الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا : "أنا زلزال كابوس الأندال رمضان 2019".

ويجسد رمضان، في المسلسل دورين وهما دور الأب العائد من دولة الكويت والابن الذي يشتهر بلقب "زلزال"، الذي ينتقم لوالده بعد وفاته.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي.

شاهد..


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