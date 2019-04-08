بيان عاجل من قائد الجيش السوداني بشأن التطورات الأخيرة

08 أبريل 2019 - 07:25 م

قال الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني، وزير الدفاع، إن القوات المسلحة هي صمام أمان البلاد ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته.

وأفاد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف بأن كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه.

وقال بن عوف إن هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لإحداث شرخ في القوات المسلحة وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد، مشددا على أنه لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات.

وبين الوزير السوداني أن القوات المسلحة تقدر أسباب الاحتجاجات، وهي ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني.

من جهته، أكد الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة التأكيد جاهزية القوات المسلحة في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن السودان وسلامة المواطنين.

وقال عبد المعروف الماحي إن الجيش السوداني على العهد الذي قطعه أمام الشعب بحماية مقدراته ومكتسباته، مشددا على أهمية وحدة وتماسك المنظومة الأمنية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، جهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع) وقيامها بواجباتها في حفظ الأمن وحماية المواطنين في تكامل وتنسيق للأدوار.

وأضاف أن القوات المسلحة لن تسمح بإنزلاق البلاد نحو المجهول وأنه لا مجال لإستهدافها والمزايدة علي مواقفها.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب اليقظة والانتباه من الجميع حرصا على سلامة الوطن والمساهمة في الحيلولة دون تقويض حالة الإستقرار التي تنعم بها البلاد ودرء الفتن وتفويت الفرصة على كل من يستهدف ذلك.