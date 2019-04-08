شعرت بالذنب بعد علاقة محرمة فتخلص منها

أقدم «ميكانيكي» على التخلص من خطيبته السابقة بعد أن انتابتها حالة عصبية نتيجة تورطها في علاقة غير شرعية معه، حيث أطلقت صرخات لإحساسها بالذنب، وعليه ضغط المتهم على رقبتها محاولا إسكاتها، مما أدى إلى مفارقتها للحياة، وفي محاولة للتخلص من الجثة، لفها بـ«ملاية سرير وستارة»، ووضعها في غرفة أعلى سطح العقار بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من «ع. أ. غ»- 53 عاما ربة منزل، بغياب نجلتها «ر. م. ع»- 19 عاما- عامله، ولم تشتبه في غيابها جنائيًا، وتم اتخاذ إجراءات النشر عن المتغيبة في حينه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3760 لسنة 2019م.

شكل فريق بحثي أشرف عليه العميد يحيى راضي مدير إدارة البحث الجنائى، لسرعة كشف غموض الحادث، وتم التوصل إلى وجود اتصال هاتفي بين المتغيبة « م. ش. ع» -27 عاما- ميكانيكي سيارات، والذي كان خطيب المجني عليها منذ عامين وانفصلا بسبب ظروفه المادية، باستدعائه قرر أن المتغيبة حضرت إليه يوم الخميس الماضي حال تواجده بالشقة سكنه وعاشرها معاشرة الأزواج وعقب ذلك انتابتها حالة عصبية وحاولت الصراخ فقام بمحاولة إسكاتها بالضغط على رقبتها مما أدى لمفارقتها الحياة، وعقب ذلك قام بلفها بملاية سرير وستارة، إخفائها داخل غرفة خاصته أعلى سطح العقار سكنه خلف بعض القطع الخشبية المهملة وأبدى استعداده للإرشاد عن الجثة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بصحبة المتهم تبين وجود الجثة في حالة انتفاخ وبروز للسان وترتدي كامل ملابسها وتبدو عليها علامات الخنق.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم بالقاهرة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 58 أحوال قسم ثان شبرا الخيمة تاريخه ملحقا بالمحضر الأصلى وتولت النيابة التحقيق.