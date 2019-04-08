» حريق في قطار vip بقنا وإخلاء جميع الركاب

08 أبريل 2019 - 07:09 م

شب حريق بجرار قطار 980 (vip ) القادم من القاهرة متجهًا إلى أسوان، أثناء مروره بمحطة قطار أبوتشت، وعلي الفور تم التعامل مع الحريق من قبل مسئولي المحطة، مستخدمين أجهزة الإطفاء الخاصة بالقطار.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد تلقت منذ قليل، بلاغًا باندلاع حريق بجرار قطار الصعيد القادم من القاهرة متحهًا إلى أسوان بمحطة سكك حديد ابوتشت، ونتج عن الحريق بعض التلفيات بالقطار، وتم نزول جميع الركاب من القطار ووضعهم في مكان بعيد عن الاخطار تفاديًا لوقوع كارثة.

وعلي الفور تم استدعاء الحماية المدنية لإطفاء الحريق ومنع امتداده إلى بقايا عربات القطار، وتم تأمين كافة الركاب لحين استئناف الحركة وعودتها إلى طبيعتها.

جار تحرير محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات.