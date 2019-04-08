  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
ابوتريكة

دعوة «أبوتريكة» لحضور قرعة أمم أفريقيا بالقاهرة

المشير خليفة حفتر

«المجلس الأعلى» يدعو لتفعيل أمر القبض على «حفتر»

منظمة الصحة العالمية،

«الصحة العالمية» تشيد بالتأمين الصحي الجديد في مصر

سطام بن خالد

خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

كلوب وصلاح

«كلوب»: هؤلاء وراء تراجع مستوى «صلاح»

احمد الوكيل

بشرى سارة.. تخفيض أسعار 40 نوعا من السلع الأساسية

الدولار

السعودية تكشف حقيقة تهديد أمريكا بالدولار

مقتل إمام بالهرم

تطورات جديدة تغير مجرى القضية في قتل «إمام الهرم»

الملك سلمان

توجيهات جديدة للملك سلمان لأمراء وشيوخ

الاهلى

لاعبو الأهلي يعتذرون للجماهير.. ويتعهدون بالرد

حريق في قطار vip بقنا وإخلاء جميع الركاب

آخر الأخبار

اندلاع حريق في قطار القاهرة – أسوان بمحطة طهطا
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

4 عربات إطفاء لإخماد حريق في شقة بالمطرية

#

حريق هائل فى محطة مصر وأنباء عن سقوط قتلى

#

إخماد حريق داخل قطار القاهرة - المنصورة

#

حريق هائل يلتهم محتويات محلات شركة مواد غذائية بالدقهلية

إحباط

تهريب

العاب نارية

شب حريق بجرار قطار 980 (vip ) القادم من القاهرة متجهًا إلى أسوان، أثناء مروره بمحطة قطار أبوتشت، وعلي الفور تم التعامل مع الحريق من قبل مسئولي المحطة، مستخدمين أجهزة الإطفاء الخاصة بالقطار.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد تلقت منذ قليل، بلاغًا باندلاع حريق بجرار قطار الصعيد القادم من القاهرة متحهًا إلى أسوان بمحطة سكك حديد ابوتشت، ونتج عن الحريق بعض التلفيات بالقطار، وتم نزول جميع الركاب من القطار ووضعهم في مكان بعيد عن الاخطار تفاديًا لوقوع كارثة.

وعلي الفور تم استدعاء الحماية المدنية لإطفاء الحريق ومنع امتداده إلى بقايا عربات القطار، وتم تأمين كافة الركاب لحين استئناف الحركة وعودتها إلى طبيعتها.

جار تحرير محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق في قطار vip بقنا وإخلاء جميع الركاب
» «نتنياهو» يعقد جلسة طارئة في منزله لبحث هذا الأمر
» «ماني» لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
» صفقة تاريخية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز
» وديًا.. منتخب الشباب يهزم تنزانيا بثنائية
» بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار من أعلى جسر ميدان القاهرة
» «ميسى» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد
» الكويت تنهي عمل 176 معلمًا جديدًا
» ضبط سيدة وزوجها للاستيلاء على 5 ملايين بالإسكندرية
» ألمانيا تطالب «حفتر» بوقف الهجوم على طرابلس «فورا»
» طبيب نساء وتوليد يغتصب سيدة مُسنة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:53 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين