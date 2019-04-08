دعوة «أبوتريكة» لحضور قرعة أمم أفريقيا بالقاهرة

08 أبريل 2019 - 07:07 م

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الدعوة للنجم محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، لحضور حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ومن المقرر أن تقام مراسم سحب قرعة البطولة، المقررة بين 21 يونيو و19 يوليو ، يوم الجمعة المقبل في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى، وعلى رأسهم وزير الرياضة المصري أشرف صبحي ورئيسا الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، جيانو إنفانتينو، وأحمد أحمد، بالإضافة إلى النجمين الإيفواري ديديه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو.

وتأتي دعوة محمد أبوتريكة في إطار البروتوكول المتبع من قبل الكاف قبل الفعاليات الكبرى الخاصة بالبطولات الأفريقية من سحب قرعة وحضور المباريات الافتتاحية والنهائية، بدعوة العديد من أساطير اللعبة الذين أثروا كرة القدم في القارة السمراء بمهاراتهم وبطولاتهم.