  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:26 م
بحث متقدم
ابوتريكة

دعوة «أبوتريكة» لحضور قرعة أمم أفريقيا بالقاهرة

المشير خليفة حفتر

«المجلس الأعلى» يدعو لتفعيل أمر القبض على «حفتر»

منظمة الصحة العالمية،

«الصحة العالمية» تشيد بالتأمين الصحي الجديد في مصر

سطام بن خالد

خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

كلوب وصلاح

«كلوب»: هؤلاء وراء تراجع مستوى «صلاح»

احمد الوكيل

بشرى سارة.. تخفيض أسعار 40 نوعا من السلع الأساسية

الدولار

السعودية تكشف حقيقة تهديد أمريكا بالدولار

مقتل إمام بالهرم

تطورات جديدة تغير مجرى القضية في قتل «إمام الهرم»

الملك سلمان

توجيهات جديدة للملك سلمان لأمراء وشيوخ

الاهلى

لاعبو الأهلي يعتذرون للجماهير.. ويتعهدون بالرد

«نتنياهو» يعقد جلسة طارئة في منزله لبحث هذا الأمر

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

وكالات

أخبار متعلقة
#

«الوطنية للصحافة»: رئيس تحرير «حريتي» حض على العنصرية

#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

#

واشنطن تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن السبت حول فنزويلا

#

هذه هي الساعة المثالية للاستيقاظ

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد "جلسة طارئة" في منزله لتحذير أعضاء حزبه من أن حكومة اليمين في خطر حقيقي على عتبة انتخابات يوم الثلاثاء.

وبحسبما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد قال نتنياهو لحلفائه السياسيين إنه لا يعتقد أنه يمكن "لليكود" ضمان الحصول على دعم الأغلبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وأن على الحزب حشد أكبر قائمة في الانتخابات من أجل ضمان استمراره في الحكم.

وأضاف رئيس الوزراء "هذه ليست دعاية انتخابية.. هذا حقيقي.. علينا تقليص الفارق، وأقول لكم إن لم يحدث ذلك سيكون يئير لبيد رئيسا للوزراء"، في إشارة إلى القيادي الثاني في قائمة حزب "أزرق أبيض"، الذي سوف يتولى رئاسة الوزراء بعد بيني غانتس ضمن اتفاق تبادل في حال فوز الحزب. وادعى نتنياهو أن الإعلام يحاول "تنويم ناخبي الليكود".

من المهم الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يجب أن يشمل 61 مقعدا من مقاعد الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

إلى ذلك، وفي مقابلة مع "القناة 12" العبرية صباح الاثنين، كرر رئيس الوزراء ادعاءه أنه قد لا يحصل على عدد التوصيات الكافي من قادة الأحزاب الأخرى من أجل تشكيل حكومة، حيث صرح "لا يوجد لدي 61 توصية وغانتس يتفوق أيضا في استطلاعات الرأي.. في هذا الوضع سوف يكون لديهم احتمال لتشكيل حكومة، وسيتوجهون إلى حزبي العمل وميريتس وسيكون لدينا حكومة يسارية".

وتأتي هذه التحذيرات بالرغم من توقع استطلاعات الرأي حصول الأحزاب اليمينية واليهودية المتشددة على معظم المقاعد، ما يشير إلى سهولة تشكيل نتنياهو لائتلاف حاكم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق في قطار vip بقنا وإخلاء جميع الركاب
» «نتنياهو» يعقد جلسة طارئة في منزله لبحث هذا الأمر
» «ماني» لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
» صفقة تاريخية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز
» وديًا.. منتخب الشباب يهزم تنزانيا بثنائية
» بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار من أعلى جسر ميدان القاهرة
» «ميسى» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد
» الكويت تنهي عمل 176 معلمًا جديدًا
» ضبط سيدة وزوجها للاستيلاء على 5 ملايين بالإسكندرية
» ألمانيا تطالب «حفتر» بوقف الهجوم على طرابلس «فورا»
» طبيب نساء وتوليد يغتصب سيدة مُسنة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:53 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين