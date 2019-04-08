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حقيقة وفاة الإعلامي السعودي «أحمد الشقيري»

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أحمد الشقيري
أحمد الشقيري

خالد الشرقاوي - متابعات

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تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا لوفاة الإعلامي السعودي الشهير، أحمد الشقيري، مقدم برنامج "خواطر".

وكانت الأنباء الكاذبة قد تحدثت عن وفاة الشقيري في المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، حيث هرع المئات من محبي الإعلامي ومتابعيه للتقصي أكثر عن الخبر ومدى صحته.

وعلى الرغم من نسب الخبر الكاذب إلى "صحيفة سبق" السعودية، إلا أن ذلك لم يصدر إطلاقا عبر موقعها الإلكتروني، ليبقى مصدر الخبر الكاذب مجهولا.

وبعد ساعات على انتشار الخبر، لم يصدر أي نفي عن الشقيري عبر صفحاته الرسمية على إنستجرام وتويتر، إلا أنه تم التواصل مع أسرته التي نفت بدورها خبر الوفاة، وأكدت أن الإعلامي حي يرزق وبصحة جيدة.

ويعد الشقيري أحد أشهر الإعلاميين السعوديين المعاصرين، حيث سطع نجمه على نطاق واسع عقب تقديمه برنامج "خواطر" بأجزائه المختلفة.

ويناقش الإعلامي السعودي في برنامجه الشهير أكثر القضايا الملحة في المجتمعات العربية والإسلامية، وكذلك التحديات التي تواجه الشباب العربي، إضافة إلى كيفية التعلم من تجارب الدول المتقدمة للنهوض بالمجتمعات العربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات.

كما ينسب البعض سبب نجاح الشقيري إلى بساطة أسلوبه ومعالجته لقضايا الشباب من وجهة نظر شابة ومعاصرة.


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