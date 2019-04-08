حملة أمن الجيزة لفرض السيطرة على الشيخ زايد

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حملة أمنية
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حملة أمنية

امن الجيزة

الشيخ زايد

لفرض السيطرة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام بمدينة الشيخ زايد، وذلك تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.

أسفرت الحملة التي ترأسها اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة عن ضبط فرد خرطوش محلي الصنع وقضية مخدرات و3 قطع أسلحة بيضاء، وتنفيذ 23 حكما قضائيا متنوعا والقبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار.

لاقت الحملة استحسان الموطنين، وطالبوا استمرارها، مؤكدين تقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة، وتم تحرير المحضر اللازمة حيال المخالفين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ... وباشرت النيابة التحقيقات.


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