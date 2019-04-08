» «ماني» لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

08 أبريل 2019 - 06:54 م

توج ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول والمنتخب السنغالي، بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

ونجح «ماني» فى قيادة ليفربول خلال شهر مارس الماضى لتحقيق العديد من الانتصارات، وسجل مانى ثلاثة أهداف خلال 5 مباريات مع ليفربول طوال شهر مارس، وصنع هدفًا.

ونجح النجم السنغالي فى انتزاع الجائزة من رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتى، ولوكاس دين ظهير إيفرتون، وآرون بيساكا مدافع كريستال بالاس، وويلفريد نديدى لاعب ليستر سيتى.