إجراءات الجوازات للتيسير على كبار السن وذوى الإعاقة

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الجوازات

كبار السن

ذوي الاحتياجات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية برئاسة اللواء مصطفى العدوى مساعد وزير الداخلية، تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عددً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية، على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

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