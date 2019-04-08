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تركيا وروسيا تنشئان صندوقا استثماريا بمليار دولار

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أردوغان وبوتين
أردوغان وبوتين

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، أن روسيا وتركيا ستطلقان منصة استثمارية بقيمة مليار دولار لتمويل المشاريع المشتركة بين البلدين.

الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييفمسؤول: الإمارات نفذت قرابة 45 مشروعا استثماريا في روسيا

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال انعقاد أعمال مجلس التعاون المشترك في موسكو بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل اليوم إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية.

وأكد بوتين، أن الحكومة الروسية ستواصل العمل لتهيئة الظروف المناسبة للعمل للشركات الأجنبية في روسيا. وثمن اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في روسيا.

كذلك أشاد بحجم التجارة بين روسيا وتركيا، وقال إن التبادل التجاري بين البلدين نما العام الماضي بنسبة 16% ليصل إلى 25.5 مليار دولار.

من جهته، قال الرئيس التركي إن البلدين يستهدفان الارتقاء بالتجارة لتبلغ 100 مليار دولار سنويا، كما أعرب عن رضاه لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وفي وقت سابق قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن الصندوق المشترك بين روسيا وتركيا سيحفز الاستثمار بين البلدين.

وأضاف، أن "الصندوق سيكون ناشطا جدا، حيث سنعلن في إطاره عن بناء 10  مراكز طبية كبرى في روسيا بالمشاركة مع الشركة التركية القابضة (رينيسانس غروب)".


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