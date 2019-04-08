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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"اغتيال النائب العام المساعد"

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تأجيل
تأجيل

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

تأجيل

المحكمة العسكرية

هيئة الدفاع

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمًا بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 14 أبريل.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع مرافعات هيئة الدفاع، فيما كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

وأسندت النيابة للمتهمين كذلك بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية، وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط جماعة "الإخوان".


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