  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:29 م
بحث متقدم
ابوتريكة

دعوة «أبوتريكة» لحضور قرعة أمم أفريقيا بالقاهرة

المشير خليفة حفتر

«المجلس الأعلى» يدعو لتفعيل أمر القبض على «حفتر»

منظمة الصحة العالمية،

«الصحة العالمية» تشيد بالتأمين الصحي الجديد في مصر

سطام بن خالد

خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

كلوب وصلاح

«كلوب»: هؤلاء وراء تراجع مستوى «صلاح»

احمد الوكيل

بشرى سارة.. تخفيض أسعار 40 نوعا من السلع الأساسية

الدولار

السعودية تكشف حقيقة تهديد أمريكا بالدولار

مقتل إمام بالهرم

تطورات جديدة تغير مجرى القضية في قتل «إمام الهرم»

الملك سلمان

توجيهات جديدة للملك سلمان لأمراء وشيوخ

الاهلى

لاعبو الأهلي يعتذرون للجماهير.. ويتعهدون بالرد

«المجلس الأعلى» يدعو لتفعيل أمر القبض على «حفتر»

عرب وعالم

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

وكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. برنامج «ستاد الزمالك» على قناة عراقية

#

محلل سياسي: لائحة جزاءات "الإعلام" ستقضي على مهنة الصحافة

#

"زايد" تعلن 6 توصيات للمجلس الأعلى للصحة

#

لبنان: ما يحصل على الحدود اعتداء إسرائيلي على بلادنا

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، إلى تفعيل أمر القبض على قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بسبب ما وصفه "بالانقلاب"، منادياً بضرورة وقف التعاون مع أي دولة تتواصل معه.

وقال المشري في تصريح متلفز اليوم: "نؤكد ضرورة اتخاذ قرارات من [حكومة] الوفاق مثل تفعيل القرارات السابقة من الحكومة المؤقتة في حينها [في طرابلس] والمؤتمر الوطني بشأن القبض على الانقلابي خليفة حفتر الذي اعلن انقلابا متلفزا"، مضيفا "وتفعيل أمر القبض عليه بجميع الدوائر الرسمية.. ومنع التعامل مع أي دولة تتعامل مع هذا الانقلابي".

كما طلب المشري "تعميم أن التعامل مع قادة الانقلاب يلحق بهم نفس التهمة".

وأضاف المشري "المجلس الأعلى للدولة الليبية تابع موقف الحكومة الشرعية وهي المعترف بها، ونؤكد دعمنا التام لهذه الشرعية".

كما أكد استعداد المجلس للتعاون مع مجلس النواب، وقال "مستعدون للتعاون مع مجلس النواب وهو جسم شرعي كالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ويمكن أن يتم من خلالهم تعديل المجلس الرئاسي وتنفيذ الإصلاحات وتغيير القيادات".

وتابع المشري "أدعو مجلس النواب لتحكيم المصلحة الوطنية، والالتقاء بالمجلس الأعلى للاتفاق على قانون ينهي حالة الانقسام والذهاب لانتخابات عاجلة" معربا عن رفض ما سماه "استيلاء حفتر على السلطة بالقوة".

وتشهد العاصمة طرابلس منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي وقوات الجيش الوطني التابعة لمجلس النواب.

وفي ليبيا عشرات المليشيات المتصارعة وحكومتان تتنازعان السلطة: الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج، والثانية حكومة موازية بقيادة عبدالله الثني في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" ويدعمها المشير خليفة حفتر.

وإضافة إلى شرق البلاد، يسيطر حفتر على أجزاء في الجنوب الليبي الذي يعد منطقة صحراوية واسعة ومهمشة، وخصوصا مدينة سبها وحقل الشرارة النفطي الكبير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق في قطار vip بقنا وإخلاء جميع الركاب
» «نتنياهو» يعقد جلسة طارئة في منزله لبحث هذا الأمر
» «ماني» لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
» صفقة تاريخية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز
» وديًا.. منتخب الشباب يهزم تنزانيا بثنائية
» بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار من أعلى جسر ميدان القاهرة
» «ميسى» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد
» الكويت تنهي عمل 176 معلمًا جديدًا
» ضبط سيدة وزوجها للاستيلاء على 5 ملايين بالإسكندرية
» ألمانيا تطالب «حفتر» بوقف الهجوم على طرابلس «فورا»
» طبيب نساء وتوليد يغتصب سيدة مُسنة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:53 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين