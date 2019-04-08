» صفقة تاريخية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز

08 أبريل 2019 - 06:27 م

يضع مجلس إدارة الزمالك الرتوش الأخيرة مع نظرائهم في نادي بيراميدز على الصفقة التبادلية المنتظرة، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك ضمن استعدادات الناديين لتدعيم صفوفهما للموسم القادم.

واتفق مجلسا إدارتي الزمالك وبيراميدز علي انضمام محمود عبدالمنعم الشهير بـ«كهربا» إلى صفوف الأخير على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بسبب خلافاته مع مدرب الفريق كريستيان جروس والدخول مشاحنات مع جمهور الزمالك ومجلس الإدارة في الفترة الأخيرة، في المقابل ينتقل عبد الله السعيد للزمالك لرغبة جروس بسبب انخفاض مستوى كل من محمد إبراهيم وأيمن حفني في تأدية دور وصانع ألعاب الفريق.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد اتفق مع عبد الله السعيد على الانضمام إلى الزمالك الموسم المقبل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة في المقابل يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 54 نقطة.



