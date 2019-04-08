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تنفيذ أحكام متنوعة وضبط هاربين بالإسماعيلية

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قضاء

أحكام

الإسماعيلية

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1282 حكمًا متنوعًا منها 900 حكم جزئى، و42 حكم مستأنف و289 حكم غرامات و47 حكم مخالفات و4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكوم عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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