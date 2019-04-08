ضبط 3 هاربين من أحكام في البحر الأحمر

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 11 سنة، حيث تم ضبط المدعو "كريم م. ك. ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10000 بجلسة 4/12/ 2018.

كما تم ضبط المدعو "احمد ع. م. ت" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 13006 / 2017 جنايات أول الغردقة، حصر رقم 673/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10000 "مخدرات" بجلسة 2/12/ 2018.

وجرى ضبط المدعو "فرج م. ع. س" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1707 / 2017 جنايات غارب حصر رقم 576/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات "سرقة كابلات" بجلسة 13/10/ 2018.

كما تم ضبط 71 حكم جنح حبس جزئى، و17 حكم جنح حبس مستأنف، و286 حكم جنح غرامات جزئية، 10 أحكام جنح غرامات مستأنف، 61 حكم جنح مخالفات.