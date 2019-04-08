ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الموبايلات

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بنطاق قسم شرطة ثان طنطا.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، مكون من "طه م ح"عاطل، ومقيم بمحلة مرحوم، "عبد الفتاح م"عاطل ومقيم بقطور.

بمناقشة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب المغافلة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 8 هواتف محمولة مبلغ بسرقتها، سلاح أبيض، مبلغ مالى وتحرر محضر بالواقعة وآخطرت النيابه العامه للتحقيق.