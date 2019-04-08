استمرار حبس مراسل "أبلة فاهيتا" للانضمام لجماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم الجنايات بطرة، تأييد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل شادي أبو زيد، مراسل برنامج «أبلة فاهيتا» السابق، واستمرار حبسه احتياطيًا على خلفية التحقيقات فى الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهم؛ الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.