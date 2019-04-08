» بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار من أعلى جسر ميدان القاهرة

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باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيال محاولة 'مواطن يبلغ من العمر 22 عاما' الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلي الحاجز الحديدي لأحد الجسور بميدان القاهرة وسط الرياض، وفقا لصحيفة 'مكة'.

وأضاف أنه بالرغم من مبادرة رجال الأمن ومحاولتهم بشتي الوسائل الممكنة لثنيه عن ذلك إلا أنه لم يستجب لهم نظرا للحالة النفسية التي كان عليها، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق علي إحدى المركبات أثناء سيرها، مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه علي الأرض، حيث اتضح تعرضه لكسر في قدمه اليمني، نقل بسببها للمستشفي لتقديم الرعاية الطبية والنفسية له، وحالته الصحية مستقرة.

ورصد مقطع فيديو محاولة الانتحار من فوق الجسر وسط متابعة الأجهزة الأمنية التي حاولت إنقاذه.


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