» «ميسى» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد

08 أبريل 2019 - 05:53 م

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة أرنستو فالفيردي، قائمة فريقه لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد" يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة مهاجم الفريق عثمان ديمبلي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليون الفرنسي، والتي استمرت لثلاث أسابيع.

وجاءت القائمة كالأتي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن – سيليسين - إيناكي بينا.

الدفاع: سيميدو- ألبا – توديبو- بيكيه – أومتيتي – لينجليت – موريلو.

الوسط: روبرتو- بوسكيتس – فيدال - ألينيا – آرثر- راكيتيتش – ألينيا.

الهجوم: ميسي – سواريز- ديمبلي - برنس بواتنج – مالكوم.