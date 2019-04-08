«عبد الحفيظ»: مستعد لمواجهة صن داونز أمام منزلي

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سيد عبد الحفيظ
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الاهلى

صن داونز

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن العقوبات طالت جميع اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري بعد الخسارة القاسية أمام صن داونز، بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ عبر قناة النادي: "الكل يتحمل مسؤولية ما حدث، كلنا نتشارك أسباب الهزيمة، لذا غرمت نفسي والعقوبات غير مسبوقة، أعتذر لكل من له صلة بالنادي الأهلي".

وتابع: "الخسارة واردة في كرة القدم، ولكن ما حدث ليس عاديا، ولابد أن يترجم الألم والحرقة بإصرار وعزيمة في أرض الملعب، والعمل بكل قوة".

وأشار سيد عبد الحفيظ: "لم يعد يهمني ملعب مباراة العودة، بل مستعد لخوض اللقاء أمام بيتي".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته: "قادرون على العودة ليس أمام صن داونز فقط بل أيضا في الدوري وكأس مصر، لقد كان منحنى الفريق في تصاعد مستمر قبل هذه الخسارة الكبيرة".


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