خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

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أمير سعودى

فنانة مصرية

جابر الحرمي

لم تهدأ بعد ردود الأفعال الغاضبة على منح إحدى الجمعيات بالمملكة العربية السعودية، «ختم الرسول» أثناء تكريمها أول أمس، على الرغم من الاستنكار والغضب داخل السعودية من هذا الفعل.

ودخل على خط الأزمة الإعلامي القطري جابر الحرمي، الذي شن هجوم على المملكة بسبب هذا الإجراء، وقال عبر حسابه على «تويتر»، في #السعودية .. #بلاد_الحرمين .. يتم الزج بالناشطات السعوديات بالمعتقلات ، فيما يتم تكريم الممثلة المصرية سمية الخشاب في ملتقى المرأة السعودية ومنحها درعا يحمل ختم الرسول ? ..هذه هي #السعودية_الجديدة»، حسب قوله.

بينما رد عليه الأمير السعودي سطام بن خالد آل السعود، قائلًا:« أولا يا ( ) هذا تصرف فردي من قبل الجمعيه والجميع أنكر هذا.. ثانيا أخر من يتكلم انت ومن على شاكلتك تسحبوا جنسيه أهل قطر الأصلين وتعطوها للغريب هزلت .. ثالثا من يزج بالسجون هم عملاء قاموا بالتأمر على الوطن.. الحقد و الحسد و عقدت الصغير أعمى بصيرتكم و أصبحتم اضحوكة للعالم ..خلك ورى الشبك»، حسب نص الرد.

وكانت سمية الخشاب أثارت جدلًا بعد تكريمها في السعودية وإهدائها "ختم الرسول" من قبل إحدى الجمعيات، وهو ما قوبل باعتراض وغضب السعوديين خاصة والعرب عامة، بسبب رمزية الهدية التي تقدم لعلماء ومشايخ ومبتكرون وليس لفنانين .


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