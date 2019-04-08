» الكويت تنهي عمل 176 معلمًا جديدًا

08 أبريل 2019 - 05:23 م

قررت وزارة التربية الكويتية إنهاء عمل مجموعة جديدة من المعلمين الوافدين.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة في وزارة التربية، إن الوزارة أنهت خدمات دفعة جديدة من الوافدين في جميع المراحل والمناطق التعليمية، وذلك بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية ضمن خطة تطبيق سياسة الإحلال.

وأضافت المصادر- حسب الصحيفة-، أن كشوف أسماء الوافدين الجدد، الذين أنهيت خدماتهم، والبالغ عددهم نحو 176، رفعت إلى وزير التربية لاعتمادها. وأرسل القطاع الإداراي الى الادارات المختصة نماذج إخطارات بالعلم بانتهاء خدمة موظفين غير كويتيين في وظائف الخدمات الاجتماعية والوظائف الهندسية ونظم وتقنية المعلومات والقانون إضافة الى الوظائف المالية والإدارية والاقتصادية الأخرى.

ووفقاً للأسماء والأرقام الفعلية للإدارين المفنشين من الوافدين والتي حصلت القبس الإلكتروني على نسخة منها، فإن عدد الباحثين الاجتماعيين وأمناء المكتبات المنتهي خدماتهم بلغ 135 باحثاً، في حين بلغ عدد المهندسين 20 مهندساً، إضافة الى 8 محاسبين في القطاع المالي و7 محققين قانونيين، فضلا عن 6 موظفين في قطاع البحوث التربوية والمناهج.